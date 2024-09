5000 Besucher erwartet Das bietet die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken

Die ehemalige EU-Parlamentarierin Doris Pack begrüßte die Anwesenden in ihrer Funktion als Vorsitzende des an die Buchmesse angeschlossenen Vereins. Sie erzählte, dass das viertägige Lesefest schon seit 2004 von der Landesregierung unterstützt werde; insgesamt beinhalte der Etat etwa 100 000 Euro aus institutionellen Quellen, gab Moritz-Holland hinterher preis. Außer vom Land stammt das Geld hauptsächlich von der Stadt Saarbrücken und dem Hauptsponsor, der Sparkasse Saarbrücken. Die finanzielle Unterstützung des Kultusministeriums werde selbstverständlich beibehalten, sagte Staatssekretärin Jessica Heide, die in Vertretung der Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) anwesend war: „Wir als Landesregierung glauben, dass es eine tragende Investition in unsere Schülerinnen und Schüler ist.“