Kleiner Auftritt : Russell Crowe trifft auf „Thor“-Donnergott Chris Hemsworth

Oscar-Preisträger Russell Crowe ist 2016 zu Gast beim 69. Filmfestival in Cannes. Foto: Ian Langsdon/epa/dpa

Los Angeles Oscar-Preisträger Russell Crowe soll in der nächsten „Thor“-Fortsetzung eine noch geheime Rolle übernehmen.

Schauspieler Russell Crowe (56, „Gladiator“) soll an der Seite von Hauptdarsteller Chris Hemsworth (37) als Donnergott werde Crowe in „Thor: Love and Thunder“ einen kleinen Auftritt haben. Das berichten die US-Branchenblätter „Deadline.com“ und „Hollywood Reporter“.