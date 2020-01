„Don Carlos“ im SST : „Große problemfreie Liebe gibt es nicht“

Info

Roland Schwab wurde 1969 in Saint Cloud/Paris geboren und wuchs in München auf. Nach Studiensemestern in Physik und Germanistik schloss er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg das Studium der Musiktheater-Regie mit Auszeichnung ab. Zu seinen Arbeiten gehören Inszenierungen an der Deutschen Oper in Berlin, darunter „Mozart-Fragmente“ (2006), „Tiefland“ (2007) und „Don Giovanni“ (2012). Zuletzt verantwortete er „Lohengrin” in der Salzburger Felsenreitschule (2019).