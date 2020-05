„Moonfall“ : Roland Emmerich dreht Sci-Fi-Film mit Halle Berry

Regisseur Roland Emmerich will Halle Berry für sein nächstes Projekt vor die Kamera holen. Foto: Ursula Düren/dpa

Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (64) will sein nächstes Projekt starten: In dem Sci-Fi-Katastrophenfilm „Moonfall“ soll Schauspielerin Halle Berry (53) an der Seite von Josh Gad eine Hauptrolle spielen, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichten.