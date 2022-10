Mit 87 Jahren : Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis gestorben

Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: Paul Buck/EPA/dpa

New York Der US-Rockmusiker Jerry Lee Lewis ist tot. Der Sänger von Songs wie „Great Balls of Fire“ und „Whole Lotta Shaking' Goin' On“ sei am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Mississippi gestorben, sagte sein Agent der Deutschen Presse-Agentur.

Seine siebte Ehefrau Judith Coghlan Lewis sei an seiner Seite gewesen.

Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte. Zuletzt hatte er allerdings, unter anderem nach einem Schlaganfall 2019, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Zuvor hatte der 1935 im US-Bundesstaat Louisiana geborene Lewis mit dem Spitznamen „The Killer“ noch im hohen Alter auf der Bühne gestanden und seine Fans begeistert. Lewis galt - neben Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard - als einer der Könige des Rock'n'Roll. Der Musiker war siebenmal verheiratet und hatte sechs Kinder, von denen zwei schon vor ihm starben.

