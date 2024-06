Festivals Rock im Park und am Ring mit viel Sonne

Mit Konzerten der Bands Green Day und Billy Talent geht das Musikfestival Rock am Ring am Nürburgring am Samstag in die zweite Runde. Auch am zweiten Festivaltag können sich die Menschen in der Eifel auf gutes Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst sagte für Samstag meist heiteres bis sonniges Wetter voraus. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad soll es in Rheinland-Pfalz trocken bleiben.