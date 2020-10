Zum Tod von Eddie van Halen : Eddie war der letzte Gitarrengott

Los Angeles Er war der letzte Gitarrengott des Hardrock, und er hat die Menschen zusammengebracht, das kann man ruhig so sagen. Sein größter Song ist insofern gar keiner seiner Band Van Halen, sondern „Beat It“ von Michael Jackson aus dem Jahr 1983. Da spielt der Musiker, der für den breitbeinigen weißen Rock steht, ein enormes Gitarrensolo, das eine Soulnummer anschiebt und zu einem der größten Stücke des Pop macht.

Eddie Van Halens Eltern stammen aus den Niederlanden, sie gingen nach Kalifornien, und die Helden ihres Sohnes waren Jimi Hendrix und Eric Clapton. Gemeinsam mit seinem Bruder Alex gründete er 1972 eine Band. Sie holten sich den charismatischen Sänger David Lee Roth dazu und nannten sich Van Halen, weil das „wie der Name einer deutschen Atombombe klang“. Gene Simmons von Kiss erkannte früh das Potenzial der Gruppe und förderte sie. Die ersten beiden Alben, die ganz unprätentiös „Van Halen“ und Van Halen II“ betitelt sind, gehören zu besten, was im Genre Hardrock erschienen ist. Man höre sich nur das großartige „Aint Talkin Bout Love“ an!