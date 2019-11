Nur im Film : Robert De Niro freut sich über Verjüngung

Da war er noch etwas jünger: Robert De Niro 2007 in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

London Die Technik macht's möglich: Die Hauptdarsteller im Gangsterepos „The Irishman“ wurden „verjüngt“.

Filmstar Robert De Niro (76) macht das Älterwerden zu schaffen. „Geht es uns am Ende des Tages nicht allen so? Da kann man wohl nichts machen“, sagte De Niro der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien in London.