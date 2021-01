„The Formula“ : Robert De Niro dreht Rennfahrer-Drama für Netflix

Robert De Niro 2020 bei der Verleihung der BAFTA-Filmpreise in London. Foto: Matt Crossick/PA Wire/dpa

Der Streamingdienst Netflix gab das Projekt unter der Regie von Gerard McMurray („The First Purge“, „Burning Sands“) bekannt. McMurray hat auch das Drehbuch geschrieben.

Boyega spielt in „The Formula“ einen jungen, erfolgreichen Formel-1-Fahrer, der von seinem zwielichtigen Mentor (De Niro) in Mafiageschäfte hineingezogen wird. Um seine Familie zu retten muss er als Fluchtwagenfahrer auftreten. De Niro ist mit McMurray auch als Produzent an Bord.