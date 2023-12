Streaming Robert De Niro dreht Mini-Serie mit Angela Bassett

US-Schauspieler Robert De Niro (80, „The Irishman“) hat für seine erste TV-Serie prominente Verstärkung bekommen. Neben dem zweifachen Oscar-Preisträger („Wie ein wilder Stier“, „Der Pate II“) werden in der Serie „Zero Day“ unter anderem auch Angela Bassett (65, „Tina - What's Love Got To Do With It?“) und Dan Stevens (41, „Ich bin dein Mensch“) mitspielen. Der Streamingdienst Netflix gab auch Matthew Modine, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen und Connie Britton als Co-Stars bekannt.