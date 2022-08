Ex-Staatstheater-Sänger Olafur Sigurdarson überzeugt beim „Ring“ : Buh-Sturm für den neuen „Ring“, aber Ex-Saarbrücker Sigurdarson glänzt

Der „Ring“ als Familiensaga, nicht jedem gefiel das in Bayreuth: Hier Irene Theorin (Brünnhilde) in der „Götterdämmeruung“ in einer Inszenierung von Valentin Schwarz. Foto: Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth/dpa Foto: dpa/Enrico Nawrath

Bayreuth/Saarbrücken Der „Ring“ in Bayreuth hätte in diesem Jahr fast ein Saarbrücker werden können. Am Dirigenten-Pult sollte DRP-Chef Pietari Inkinen stehen, der erkrankte aber an Corona. Immerhin: Olafur Sigurdarson, über viele Jahre ein am Saarländischen Staatstheater hochgeschätzter Bariton, glänzte als Alberich. Auch wenn der „Ring“ insgesamt beim Premierenpublikum wenig Gnade fand.