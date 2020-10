Kein Kultur-Lockdown : Riccardo Muti gegen Schließung von Konzerthallen

Rom Kultur live zu erleben ist so etwas wie „geistige Nahrung“. Darauf weist der Dirigent Riccardo Muti hin.

In einem am Montag in der Zeitung „Corriere della Sera“ veröffentlichten Brief an Regierungschef Giuseppe Conte schrieb der 79-jährige, die Gesellschaft brauche „geistige Nahrung“ von Musik und Theater, sonst werde sie „hässlich“.