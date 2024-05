Neuerscheinung Reif für die Insel: Caroline Wahls „Windstärke 17“

Es passiert eher selten, dass sich gleich mehrere Verlage um das Manuskript einer Autorin reißen, die noch nie zuvor ein Buch veröffentlicht hat. Und dass die Debütantin dann mit ihrem ersten Wurf auch noch so erfolgreich ist, dass sie fortan das Schreiben zu ihrem Brotberuf machen kann. Genau dieser Traum ist für Caroline Wahl in Erfüllung gegangen. Die in Rostock lebende Autorin (Jahrgang 1995) schaffte es im vergangenen Jahr mit „22 Bahnen“ auf Anhieb in die Bestsellerlisten.