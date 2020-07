Am Lido : Regisseurin Julia von Heinz im Wettbewerb in Venedig

Venedig Das Kinofestival in Venedig muss im Corona-Jahr 2020 ohne den Glanz der ganz großen Stars auskommen. Dafür versprechen die Macher viele Überraschungen - eine davon kommt aus Deutschland.

Das teilte Filmfest-Direktor Alberto Barbera am Dienstag bei einer Video-Pressekonferenz mit. Mit ihr im Rennen sind etwa die in Norwegen geborene Mona Fastvold mit dem US-Film „The World to Come“ und Chloé Zhao mit „Nomadland“, in dem Oscar-Gewinnerin Frances McDormand mit spielt.