Regisseurin Anne Schroeder zu Gast beim Saarländischen Filmbüro : Wenn Feminismus „sexy“ klingt, wird er auch gefördert

Saarbrücken Gewusst, wie. Als die Luxemburger Regisseurin Anne Schroeder ihr Projekt „Histoire(s) de femme(s)“ bei der Filmförderung des Großherzogtums einreichte, war die Reaktion bescheiden.

Eine Doku über die Emanzipation der Frauen? In Form von Gesprächen und Archivmaterial? „Das interessiert kein Schwein“, habe man ihr bedeutet, wenn auch nicht ganz so drastisch formuliert. „Ich habe mich erstmal Monate geärgert“, erzählt Schroeder, „dann schrieb ich den Antrag um“. Die Frauen würden sexy, der Film würde lustig, verhieß ihre Projektbeschreibung nun. Das Resultat: eine Gratulation und Förderung.

Den fertigen, sehr sehenswerten Film hat die Luxemburgerin am Donnerstagabend im Kino Achteinhalb vorgestellt, auf Einladung des Saarländischen Filmbüros in dessen „Filmwerkstatt“-Reihe. Schroeders Doku verbindet als große, berührende Collage viele Interviews mit Frauen, auch aus ihrer Familie (Schroeders Oma, Mutter, Tante und Cousine sind dabei), mit historischen Aufnahmen und mit Privatfilmen – 3000 solcher „Home Movies“ in allerlei Archiven hat sie gesichtet für ihren Film, der mit einer Warnung schließt: Die bisher erreichte Emanzipation der Frauen sei längst schon wieder in Gefahr.