Hollywood-Regisseur : Quentin Tarantino wird Romanautor

Köln chauspielers Rick Dalton und seines Stuntdoubles Cliff Booth ist noch nicht auserzählt. Das findet zumindest der Regisseur Quentin Tarantino.

Der Star-Regisseur und Oscar-Preisträger Quentin Tarantino (57) wird Romanautor. Sein erstes belletristisches Werk „Es war einmal in Hollywood“ erscheint im Juli im Verlag Kiepenheuer&Witsch.

Der Roman basiert auf dem preisgekrönten Film „Once Upon a Time in Hollywood“ mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in den Hauptrollen.