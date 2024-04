Russische Punkband Pussy Riot - Verachtende Aktionskunst gegen Putin in München

Viele Menschen waren gekommen, um die berühmten Aktivistinnen in der Eingangsrotunde des Museums zu erleben. Flatz hatte den Besuch eingefädelt, um Pussy Riot durch seine Retrospektive in der Pinakothek der Moderne zu führen. Kennengelernt habe er die Band 2021 bei einem Konzert im österreichischen Dornbirn, seinem früheren Heimatort. Der Wahlmünchner unterstützt den politischen Hintergrund der Frauen, die für ihren Protest in Russland schon Haftstrafen, Hausarrest und andere Repressalien erleiden mussten. Er habe großen Respekt vor ihrem Mut. „Es gibt wenige Frauen, die solche Eier haben, dass sie aufstehen, und das öffentlich machen, in welcher politischen Gesellschaft und gefährlichen Situation wir sind“, sagte der Künstler und verwies auf rechte Tendenzen in vielen Ländern Europas. „Wer jetzt nicht aufsteht, kann danach nicht sagen, ich habe nichts gewusst.“