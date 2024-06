„Songwriter“ Posthumes Album von Johnny Cash

Doch anders als die eher gewichtigen, melancholischen und teils schwermütigen Rubin-Werke ist „Songwriter“ locker und launig. Die elf Songs haben viel Herz und eine Prise Humor - zum Beispiel, wenn Cash in „Well Alright“ zweideutig über die Begegnung mit einer Frau in einem Waschsalon singt, aus der schließlich eine Ehe wird. „Will we make the millennium?“, fragt er in der Country-Ballade „I Love You Tonite“. „Well, we might. I love you tonight.“