Per Video an Heiligabend : Pop-Superstar Justin Bieber kündigt Comeback-Album an

Per Video an Heiligabend

New York Darauf haben seine Anhänger lange gewartet: Justin Bieber bringt 2020 ein neues Album heraus. Die erste Single erscheint bereits kurz nach Neujahr.

Der 25-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem er unter dem Hashtag „#Bieber2020“ neben dem Album die neue Single „Yummy“ für den 3. Januar versprach - sowie eine Tour durch Nordamerika ab Mai und eine Dokumentation über sich. Bieber redet in dem Video auch über die „Fehler“ seiner Vergangenheit und das, was er durchgemacht habe: „Ich bin der Meinung, dass dieses Album anders ist als die vorherigen, eben deswegen, wo ich mich gerade in meinem Leben befinde.“ Die Musik auf der neuen Platte, deren Veröffentlichungsdatum und Name zunächst ungenannt blieben, gefielen ihm besser als alles, was er je zuvor gemacht habe.