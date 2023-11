Musik Pop-Queen Shakira erhält drei Latin Grammys

Die Zukunft sieht für Shakira gerade jedoch nicht nur rosig aus. Ab Montag soll sie in Barcelona in einem Steuerstrafverfahren auf der Anklagebank sitzen. Ihr wird Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt rund 14,5 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2014 vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe in Höhe von 23,8 Millionen Euro. Shakira bestreitet die Vorwürfe.