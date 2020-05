Fernweh-Schau : „Poesie der See“: Mit Hollands Malern um die Welt

Köln Unermüdlich spulen die Segler ihre Seemeilen ab, das Ziel sind ferne Küsten... Man bekommt richtig Lust, wegzufahren, wenn man die jetzt in Köln vereinten Marinebilder sieht. Aber dann erfährt man, wie es auf den Schiffen wirklich zuging.

Ein Mann mit Mundschutz steht vor einem großen Gemälde mit Segelschiffen vor exotischer Felsküste. Es ist fast eine symbolhafte Szene in diesem Corona-Sommer. Das Fernweh ist groß, aber die Reisemöglichkeiten sind eingeschränkt. In einer Ausstellung im Wallraf-Richartz-Museum kann man jetzt zumindest vom Wegfahren träumen.

Das Wasser sieht hier mitunter aus wie eine geriffelte Tischdecke. Darauf wiegen sich die hochgetürmten Holzschiffe in der Dünung. Mal ist jedes Detail abgebildet: Geschützpforten, Takelwerk, Heckspiegel, Flaggen und Wimpel. Mal liegen die Schiffe mit gerefften Segeln im Gegenlicht, fast wie ein Scherenschnitt.

Dieses Genre der Malerei wurde damals von den Niederländern erfunden. Auffällig sei, dass andere große Seefahrernationen wie Portugiesen, Spanier und Engländer keine solche Malerei hervorgebracht hätten, sagt Kuratorin Anja Sevcik. Willem van de Velde der Ältere und sein Sohn wurden sogar vom englischen König Karl II. nach London geholt, weil es dort niemanden gab, der Schiffe so gut malen konnte.

So majestätisch die Segler auf den Gemälden auch aussehen: Darauf zu leben, war die Hölle. Es waren hölzerne Gefängnisse. Die Zwischendecks, auf denen die Mannschaften hausten, ließen sich nur in gebückter Haltung betreten. Spärliches Licht drang durch die Luken und Geschützpforten, die zudem bei starkem Seegang geschlossen werden mussten. Dann wurde der Sauerstoff so knapp, dass noch nicht einmal eine Kerze brannte.