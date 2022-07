Layla erobert die Single-Charts : Platz eins der Album-Charts: Für diese saarländische Band läuft es gerade richtig gut

Für eine saarländische Band läuft es gerade richtig gut. Mit ihrem neuen Album landete sie auf Platz eins der Album-Charts. Dabei ist die Musik gar nicht jedermanns Geschmack.

In den Albumcharts ist die Metal-Band Powerwolf aus dem Saarland vorne. Ihr Werk „The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event“ steigt direkt auf Platz eins ein. Die deutsche Power-Metal-Band aus Saarbrücken wurde 2003 gegründet. Neben den Brüdern Charles (Berus) und Matthew (Wadgassen) Greywolf, Attila Dorn (Bous) und Frank Maria Schlegel (Saarbrücken) wird die saarländische Band seit 2011 vom Niederländer Roel van Helden am Schlagzeug ergänzt. Feiern können sie ihren Erfolg Anfang August beim Wacken Open Air. Bei dem beliebten Festival werden sie samstags ab 22.30 Uhr auf der „Harder“ Bühne performen.

Nach vielen Diskussionen über das als sexistisch kritisierte „Layla“ steht das Partylied weiterhin an der Spitze der Single-Charts. Schon zum vierten Mal in Folge führen DJ Robin und Schürze das Ranking an, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Der Song war in Würzburg von einem Volksfest verbannt worden. Auch im Festzelt der Schützen auf der Düsseldorfer Kirmes soll das Lied um eine „Puffmama“ namens Layla nicht gespielt werden.