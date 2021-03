Magische Kräfte : Pierce Brosnan wird zum Comic-Superhelden

Los Angeles Der Super-Agent wird zum Superhelden: Ex-Bond Pierce Brosnan verwandelt sich in Doctor Fate. Sein Gegenspieler hat ziemlich viele Muskeln.

Von James Bond zum Comic-Superhelden: Der frühere Bond-Darsteller Pierce Brosnan („Stirb an einem anderen Tag“), der den berühmten Geheimagenten 007 in vier Filmen spielte, will erstmals in einer Comic-Superheldenrolle vor der Kamera stehen.

Als die Figur Doctor Fate soll Brosnan an der Seite von Dwayne Johnson in der Comic-Verfilmung „Black Adam“ mitspielen. Nach Angaben der Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ ist der Drehstart für April geplant. Regie führt der Spanier Jaume Collet-Serra, der mit Johnson bereits den Disney-Film „Jungle Cruise“ drehte.

Brosnan war zuletzt in der Netflix-Komödie „Eurovision Song Contest“ zu sehen, davor spielte er in der Fortsetzung „Mamma Mia! Here We Go Again“ mit.