Ein Leben für den Jazz : Pianist Wolfgang Dauner stirbt mit 84 Jahren

Stuttgart Der Stuttgarter Pianist Wolfgang Dauner ist einer der maßgeblichen Architekten einer eigenständigen deutschen Jazz-Entwicklung. Nun ist die Jazzlegende im Alter von 84 Jahren gestorben.

Schon früh probierte sich der gebürtige Stuttgarter an verschiedenen Instrumenten aus. Mit fünf Jahren unternahm er erste Gehversuche, nach dem Klavier kam später die Trompete dazu - und viel später dann gefiel ihm als einem der ersten das Arbeiten mit dem Synthesizer. Er, der als Kind mit einer klassischen Klavierausbildung begann, galt bald als universaler Künstler. 2016 erhielt er den Echo Jazz für sein Lebenswerk, im Alter von 80 Jahren. „Ich bin sehr überrascht, dass diese Ehrung so früh kommt, denn das Werk ist ja noch gar nicht abgeschlossen“, sagte Dauner bei der Preisverleihung.

In einem Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ hatte der Musiker mit dem markanten Schnauzer mal erzählt, was Jazz für ihn bedeutet: „Es ist das Parallelogramm der Kräfte zwischen Energie und Ausdruck, das die große Leistung des Jazz darstellt. Freiheit. Jazz ist die Freiheit.“

Dauner forderte stets diejenigen heraus, die in musikalischen Schubladen denken. Ab und an setzte Dauner, der Musik für Film, Fernsehen, Theater und Musicalbühnen schrieb, dabei auch auf Extreme: Bei einem Auftritt in Frankfurt 1968 zertrümmerte er eine Geige. Bei der Aufführung seiner Jazzoper „Der Urschrei des Musikers“ 1976 in Berlin ließ Dauner Auszüge aus Verträgen mit Musikern vorlesen. Das Werk behandelte die Mechanismen in der damaligen Schallplattenindustrie.