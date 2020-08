Kino und Corona : Das Filmfestival Venedig greift zum Fieberthermometer

Venedig Lange Zeit schien es unsicher. Doch das Filmfest Venedig findet nun trotz der Coronakrise statt und ist das erste der weltweit großen Festivals, das seit dem Ausbruch der Pandemie stattfindet.

In der Festivalauswahl sind weniger US-Produktionen vertreten. Möglicherweise sind die großen Studios weiter unsicher, welche Filme sie in dieser Situation starten oder auf 2021 schieben wollen. Hollywoodglanz gibt es aber trotzdem: Oscarpreisträgerin Cate Blanchett ist Präsidentin der internationalen Jury, zu der auch Schauspieler Matt Dillon und der deutsche Regisseur Christian Petzold gehören (siehe links).

Im Rennen um den Goldenen Löwen sind unter anderem „Nomadland“ mit Frances McDormand, „The World to Come“ mit Casey Affleck sowie „Pieces of a Woman“ mit Shia LaBeouf. Oscargewinnerin Regina King („If Beale Street Could Talk“) stellt ihr Regiedebüt „One Night in Miami“ über den Boxer Cassius Clay vor.