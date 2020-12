Auszeichnung : Paula Beer gewinnt Europäischen Filmpreis

Berlin In „Undine“ spielt sie eine mysteriöse Frauenfigur. Dafür bekommt Paula Beer nun einen Europäischen Filmpreis. Als bester Film wird eine Tragikomödie von Thomas Vinterberg ausgezeichnet - darin geht es um ein ziemlich ungewöhnliches Experiment.

Schauspielerin Paula Beer hat den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Die 25-Jährige wurde für ihre Rolle im Liebesdrama „Undine“ ausgezeichnet, wie die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekanntgab. Als bester Film wurde die Tragikomödie „Der Rausch“ prämiert.

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die mehr als 3800 Mitglieder der Filmakademie stimmen über viele Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Der Filmpreis wurde in diesem Jahr wegen der Pandemie in einer Internetschalte aus Berlin vergeben.