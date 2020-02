„Schüchterner Rocker“ : Patti-Smith-Gitarrist Ivan Kral gestorben

Prag Er stand mit Rockgrößen wie David Bowie, Iggy Pop oder Patti Smith auf der Bühne. Jetzt ist der in Prag geborene Gitarrist Ivan Kral gestorben.

Geboren wurde Kral am 12. Mai 1948 in Prag. Schon als Teenager beherrschte er mehrere Instrumente. Mit seinen Eltern - sein Vater war Übersetzer bei den Vereinten Nationen - ging er 1966 in die USA, wo die Familie nach dem Sowjeteinmarsch in die CSSR vom August 1968 dauerhaft blieb. In den 1970er Jahren tauchte Kral in die New Yorker Punkszene ein. Später komponierte er Filmmusik und gründete mit der Band „Native“ ein eigenes Trio.