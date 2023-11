Geschichte Parthenon-Friese: Streit zwischen Athen und London eskaliert

Im Zentrum des Streits stehen Friesteile des Parthenon-Tempels auf der Athener Akropolis. Als „Elgin Marbles“ kennen die Menschen in Großbritannien den Kunstschatz, der im Londoner British Museum ausgestellt ist. Der Name erklärt den Konflikt: Es war der britische Diplomat Lord Elgin, der Anfang des 19. Jahrhunderts die am besten erhaltenen Marmorplatten und -skulpturen des Parthenon-Frieses an der Akropolis abbauen und nach England bringen ließ. Dort verkaufte er sie 1816 an das British Museum. Aus griechischer Sicht aber hat Elgin die Friesteile gestohlen, wie auch Mitsotakis jüngst betonte.