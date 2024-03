Von Hamburg nach New York Otto Penzler ist der König der Krimis

1942 wurde Penzler in Hamburg geboren, als Sohn einer amerikanischen Mutter und eines deutschen Vaters, mitten im Krieg. Der Vater war Soldat und starb im Krieg, die Mutter versuchte verzweifelt, mit Penzler und seinem jüngeren Bruder aus den Bomben heraus zurück nach New York zu fliehen, was ihnen erst 1947 gelang. „Das sind meine ersten Erinnerungen - auf dieses Schiff zu kommen und in den Speisesaal und das Essen zu sehen, so viel Essen. In Deutschland hatten wir immer Hunger. Meine Mutter hat in ihrer Verzweiflung sogar Baumrinde gekocht.“