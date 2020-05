Oskar Roehlers Roman „Mangel“ : Wirrungen im Wirtschaftswunder

"Der Mangel" von Oskar Roehler Foto: Ullstein

Saarbrücken Der Regisseur und Autor Oskar Roehler beschreibt im Roman „Mangel“ eine Kindheit und Jugend in den 1960er Jahren. Das ist manchmal hinreißend, manchmal peinlich eitel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schreiner

Eine Neubausiedlung im tiefsten Franken im Sommer 1962: In Trenchcoats und Trevira-Anzügen stehen die Väter regelmäßig vor ihren Baugruben und inspizieren die Fortschritte am Eigenheimglück. Um am Wochenende dann in Trainingshose und Feinripp-Unterhemd selbst mit anzupacken und später beim Bier beieinander zu hocken. Im Kopf voller Sorge nochmal überschlagend, wie viel sie noch abknapsen können von ihren Ersparnissen für ihr Bauprojekt. Ihre Kinder hingegen genießen die Abgeschiedenheit und Weite dort droben. „Es schien hier oben ein ungeheures Beharrungsvermögen zu walten, das die Möglichkeit besaß, die Fliehkräfte, die Unwägbarkeiten und Gefährdungen von uns fernzuhalten“, heißt es über die Jungs und Mädels, die in der entstehenden Siedlung voller Zuversicht die Fährte einer, ihrer neuen Heimat aufnehmen.

Zum ersten Mal ist von dem titelgebenden „Mangel“ in Oskar Roehlers neuem, eine Kindheit im Zonenrandgebiet der frühen 60er Jahre nachzeichnendem Roman auf Seite 32 die Rede: Im Rückblick auf die damalige Zeit zeigte sich, lesen wir da, dass „man uns niemals die Zuversicht predigte, sondern uns immer den Mangel vor Augen hielt und uns dazu erzog, nur das Allernötigste für uns zu beanspruchen“.

Eigentlich winkt in Westdeutschland damals das Wirtschaftswunder. Doch die aus Schlesien und Pommern gekommenen Spätaussiedler misstrauen den Verheißungen des Kapitalismus. Trotzdem versuchen sie dann irgendwie doch auf den Wohlstandszug aufzuspringen. Bauen ein Haus, schlagen sich als Vertreter durch, schaffen sich ein Auto an.

Oskar Roehler, der sich vor allem als Filmregisseur („Die Unberührbare“, „Elementarteilchen“, „Jud Süß – Film ohne Gewissen“) einen Namen gemacht, aber auch Romane geschrieben hat (zuletzt 2017 „Selbstverfickung“), erzählt in „Der Mangel“ von einer Kindheit in den frühen Sechzigern. Lange folgt man Roehlers wohl weitgehend autobiografischen Erinnerungen bereitwillig, entwirft er darin doch ein prägnantes Zeitbild.

Roehler erzählt von der Engstirnigkeit der alteingesessenen Bauern, die die Zugereisten in der am Reißbrett entworfenen Neubausiedlung ablehnen. Skizziert die Selbstzweifel studierter Spätaussiedler, die nun wieder ganz unten anfangen müssen und vor lauter Anpassungsdruck ihrer Melancholie keinen Raum geben dürfen. Evoziert die heiklen Freitagabende, wenn die Familie auf einmal wieder vollzählig war und man nie sicher sein konnte, ob die Stimmung zwischen den Eltern nicht jederzeit kippen konnte. Schildert die Entfremdung zwischen vielbeschäftigten, ignoranten Eltern und sich selbst überlassenen Kindern.

Die Mütter streng und schnell alternd. Die Väter, „die selten lächelten, nicht aus der Deckung kamen, nichts von sich preisgeben wollten“, tingeln unter der Woche als Märklin- oder Wüstenrot-Vertreter umher. Ihr Nachwuchs strolcht herum, genießt die Abgeschiedenheit, die aber gewisse Defizite nicht übertünchen kann: „Wir verwilderten hier draußen, weil sich keiner um uns kümmerte.“

Eindringlich schildert Roehler die Existenzängste der Elterngeneration und das Ringen um ihren Platz im Wirtschaftswunderland, in dem sie es zu tun bekommen mit „zukunftsgläubigen Chefs, die sich ihre Jovialität und Fröhlichkeit von Heinz Rühmann abgeschaut hatten“. Während die Eltern sich anpassen, opponieren die Kinder. An vorderster Front das kindliche alter ego des Autors. Die verkappte Selbststilisierung, die Roehler dabei betreibt, bekommt seinem Buch nicht: Etwa, wenn es heißt, das Studieren ihrer Väter habe „dann die Dichter aus uns gemacht, die sie vielleicht selbst gerne geworden wären“. Zum spiritus rector der Kinderhorde in dem Siedlungsmikrokosmos wird dabei der Vater der „Berendbrüder“, mit denen sich das Erzähler-Ich angefreundet hat. Nicht von ungefähr ist das Porträt Berends unter dem Titel „Ode an einen Lehrer“ als Herzstück und Sollbruchstelle in die Mitte des Buchs gesetzt.

Die gerade mal Sechsjährigen (!) macht der Walldörfler mit Thomas Bernhard, Beckett und Joyce bekannt, führt sie in die Magie der Sprache ein, zwingt sie „zu geistigen Marathonläufen“ und lehrt sie Durchhaltevermögen. Roehler lässt sich und seinesgleichen dann wochenlang eine Grube ausheben und Sand schippen – vereint in einem „Rauschzustand durch Arbeit“.

Und das soll man alles glauben? Auf Dauer wird daraus eine schwer erträgliche Feier einer vermeintlichen geistigen Elite. „Aus dieser Übung sind später Mathematiker und Schriftsteller hervorgegangen, Marathonläufer und solche, die Schwerstarbeit im künstlerischen Sinne, beim Film und Theater, auf sich genommen haben.“ Eine peinliche Selbstberauschung, in die Roehlers Buch im zweiten Teil leider immer wieder mal abgleitet.

Anstatt es bei den fein beobachteten Konflikten und Phantasmagorien der Kindheit zu belassen, springt Roehler dann immer wieder unmotiviert zwischen Kindheit, Jugend und den eigenen Erwachsenenanfängen in Berlin hin und her. Leider geht es dabei in allererster Linie dann nur noch darum, die eigene Künstlerbiografie (samt quälender Schreiblähmungen) zu adeln. Insoweit lebt „Der Mangel“ als Buch ein arges Zwitterdasein: Was im ersten Teil eine wunderbare 60er-Jahre-Erforschung ist, driftet im zweiten Teil phasenweise in ärgerlichen literarischen Narzissmus ab.

Regisseur und Autor Oskar Roehler. 2013 war er Ehrengast beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Foto: Gert Krautbauer/Tele 5 Foto: Tele 5/Gert Krautbauer

Ein Bild aus den 1960er Jahren: eine Familie mit ihrem Volkswagen 1200 Faltdach beim Ausflug an einem See. Foto: dpa/-