Neues aus Hollywood : Oscar Isaac spielt Marvel-Held „Moon Knight“

Schauspieler Oscar Isaac bei der Premiere von „XMEN Apocalypse“ 2016 in London. Foto: Will Oliver/EPA/dpa

Berlin Schauspieler Oscar Isaac kehrt ins Marvel-Universum zurück - diesmal als Superheld.

US-Schauspieler Oscar Isaac („Inside Llewyn Davis“, „Star Wars“) schlüpft für den Unterhaltungsriesen Disney in ein Superhelden-Gewand. In der Serie „Moon Knight“ spielt der 42-Jährige den gleichnamigen Marvel-Superhelden.

Marvel Studios teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein Foto, auf dem Isaac vor einigen Bildern des Superhelden zu sehen ist. „"Wir sind Moonknight" - Oscar Isaac“, hieß es in dem Post. Marvel beschrieb den Superhelden als einen komplexen Söldner, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet.