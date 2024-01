Nominierungen Oscar-Hoffnung für Hüller - „Oppenheimer“ großer Favorit

Fünf Nominierungen gab es am Dienstag in Los Angeles auch für „The Zone of Interest“, in dem Hüller die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höss spielt. Das Drama kann bei der Verleihung am 10. März im Dolby Theatre in Hollywood sowohl in der internationalen Kategorie als auch in der Königskategorie als bester Film des Jahres gewinnen.