Nächste Gala : Oscar-Akademie setzt auf neue Show-Produzentinnen

Los Angeles Bald steht die nächste Oscar-Gala an. Die Produktion übernehmen dieses Mal zwei Frauen. Eine von ihnen hat sich mit mehreren Independent-Hits bereits einen Namen gemacht.

Die nächste Oscar-Gala wird von zwei erfolgreichen Filmproduzentinnen ausgerichtet, die zum ersten Mal die Show organisieren. Wie die Oscar-Akademie in Los Angeles mitteilte, geben Lynette Howell Taylor (40) und Stephanie Allain (60) ihr Debüt.

Die Oscar-Verleihung zu produzieren, sei ein „Traum“ von ihnen, schrieb das Duo in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie wollten eine unterhaltsame Show kreieren, um damit die „Kunst der besten Filme des Jahres“ zu feiern. Die 92. Oscar-Gala soll am 9. Februar 2020 in Hollywood stattfinden.