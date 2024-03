Filmpreise „Oppenheimer“ ist bester Film bei Oscars 2024

Moderator Jimmy Kimmel führte durch die knapp dreieinhalbstündige Show, die zügiger inszeniert war als in früheren Jahren. Höhepunkt war für viele der Auftritt von Schauspieler Ryan Gosling, der mit Dutzenden tanzenden Männern das Lied „I'm Just Ken“ aus dem Film „Barbie“ sang. Kimmel machte etliche Scherze. Über Hüller sagte er, sie spiele in „Anatomie eines Falls“ eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht stehe, und in „The Zone of Interest“ eine Nazi-Hausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebe. „Während dies für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, nennt man sie in Sandras Heimat Deutschland Rom-Coms.“