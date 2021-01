Die digitale Eröffnung des Ophüls-Festivals : „Filmemachen ist nichts für mich“

Saarbrücken/Berlin Wie war die Eröffnung des Festivals, die auch digital stattfinden musste?

„Filmemachen ist Scheiße. Filmemachen ist nichts für mich.“ Das sagte sich einst Wim Wenders, als er 1972 „Der scharlachrote Buchstabe“ drehte und an seine Grenzen kam. „Jeder Tag war ein Scheitern“. So gesehen war das sehr ermunternd für junge Filmschaffende, schließlich ist aus Wenders nachweislich dann doch etwas geworden – unter anderem Ehrenpreisträger des Ophüls-Festival wegen seiner intensiven Nachwuchsförderung, etwa durch die Stipendien seiner Stiftung.

Das Gespräch von Wenders mit Simin Sadhegi vom SR (im Dezember aufgezeichnet in der saarländischen Landesvertreung in Berlin) war Teil des filmischen Beitrags, der in diesem digitalen Jahrgang die traditionelle Eröffnung im Cinestar ersetzen musste und am Sonntagabend vor „A Black Jesus“ (siehe oben) auf der Festivalplattform zu sehen war.