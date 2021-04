Disney+ : Olivia Colman nimmt Marvel ins Visier

Olivia Colman könnte ihr Debüt im Marvel Universum feiern. Der britische Star verhandelt angeblich um eine Rolle in der geplanten Serie „Secret Invasion“. Foto: David Parry/PA Wire/dpa

Los Angeles Die Oscar-Preisträgerin aus Großbritannien verhandelt laut US-Medien mit den Machern der geplanten Serie „Secret Invasion“ auf Disney+.

In der Netflix-Serie „The Crown“ spielte Olivia Colman (47) die britische Queen, mit ihrer Hauptrolle in der Königshofgroteske „The Favourite“ gewann sie 2019 den Oscar als beste Schauspielerin.

Nun könnte Colman ihr Debüt im Marvel Universum feiern. Der britische Star soll um eine Rolle in der geplanten Serie „Secret Invasion“ verhandeln, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichten.

Für die Serie vom Streaminganbieter Disney+ sind bereits Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn an Bord. Jackson tritt in seiner früheren „Captain Marvel“-Rolle als Agent Nick Fury auf, Mendelsohn als Skrull-Anführer Talos. Über Colemans mögliche Rolle in dem Superhelden-Abenteuer wurde zunächst nichts bekannt.