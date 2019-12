Literaturnobelpreis : Olga Tokarczuk lauscht dem „Gesang der Fledermäuse“

Berlin Kriminalroman, philosophische Fabel, Psychogramm einer Außenseiterin: Die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wandelt zwischen den Genres und zeichnet die Konturen einer zerbrochenen Welt.

Ein guter Einstieg in ihr Werk, aus dem das über 1000-seitige historische Panorama „Die Jakobsbücher“ herausragt, bildet der 2009 erstmals in Polen erschienen Roman „Gesang der Fledermäuse“. Wir lernen die wunderbar eigensinnige Ich-Erzählerin Janina Duszejko kennen, die auf einem Hochplateau an der polnisch-tschechischen Grenze lebt. Die ältere Frau lebt allein, hat nur wenige Nachbarn, und kümmert sich ansonsten im Winter um die Ferienhäuser der Städter. Ihre große Leidenschaft ist die Astrologie, Janina berechnet für alle Menschen, denen sie begegnet, die Horoskope. Im Dorf gilt sie als schrullige Alte, obwohl sie an der Schule Englischunterricht gibt und früher sogar Ingenieurin war. Zumindest behauptet sie das. Ihren klapprigen Wagen nennt sie „Samurai“, als würde sie damit in den Krieg ziehen.