Filmtheater akut bedroht : Mittelständische Kinos fordern staatliche Hilfen

Icking Offener Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters: Ohne weitere Unterstützung können viele Kinos „nicht überleben“.

Mittelständische Kinos schlagen Alarm: In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fordern 68 familiengeführte Betriebe kurzfristige Hilfen für ihre Branche. Ohne staatliche Unterstützung könne ein Großteil der Filmtheater die Krise nicht überleben, schrieben die Unternehmen. Durch die coronabedingte Schließung hätten alle Kinobetreiber massive Umsatzeinbrüche erlitten. Ohne Unterstützung der Bundesregierung werde es in Deutschland bald keine Filme und keine Kinos mehr geben, warnten die Betreiber.