Visions Norah Jones erzählt von den schönen Dingen des Lebens

Seit über 20 Jahren singt sich Norah Jones mit ihrer zarten Jazz-Stimme in die Herzen der Fans. „Es gibt nichts Besseres, als Musik zu schreiben, um zu dokumentieren, was man gerade durchmacht“, sagt die 44-jährige Künstlerin im Interview der dpa. In ihrem neuen Album „Visions“ gibt sie nun Einblicke in eine fröhliche Gefühlswelt.