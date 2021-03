Filmpreise : „Nomadland“ siegt bei Globes - Helena Zengel geht leer aus

Chloé Zhao ist erst die zweite Frau in der Geschichte der Golden Globes, die eine Regie-Trophäe gewinnt. Foto: Peter Kramer/NBC/ZUMA Wire/dpa

Beverly Hills/New York Die Golden Globes geben meist schon Hinweise auf die Oscars. Zu den Gewinnern der 78. Verleihung gehören „Nomadland“ und „Borat Subsequent Moviefilm“. Die Deutsche Helena Zengel geht leer aus.

Von Barbara Munker und Christian Fahrenbach, dpa

Das Road-Movie „Nomadland“ von

Regisseurin Chloé Zhao hat den Golden Globe als bestes Filmdrama

gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum

Montag bekannt.

Zhao holte für den Film auch die Regie-Trophäe, erst als zweite Frau in der Geschichte der 1944 erstmals vergebenen Auszeichnung. Sie erzählt in dem auf einem Sachbuch basierenden Film die Geschichte einer 60-Jährigen, die sich nach dem Tod ihres Mannes mit prekären Jobs über Wasser hält und als moderne Nomadin im Wohnwagen durch die USA zieht.

In der Komödien-Sparte siegte die bissige Gesellschaftssatire „Borat Subsequent Moviefilm“ (dt.: Borat Anschluss Moviefilm) mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen, der auch den Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie erhielt. Wie schon 2006 war der Brite durch die USA gereist, kam mit Menschen ins Gespräch und verwickelte sie in mitunter komische oder auch entlarvende Situationen. Sein erster „Borat“-Auftritt hatte ihm ebenfalls die Trophäe eingebracht.

Die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel ging bei der Verleihung leer aus. Sie war in der Sparte „Beste Nebendarstellerin“ für den Western „Neues aus der Welt“ nominiert gewesen. Die Schülerin hatte die Preisvergabe in einer Live-Schalte aus Berlin mitverfolgt. Die Trophäe ging an Jodie Foster (58) für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller „The Mauritanian“.

In den Serien- und Fernsehfilm-Kategorien war die britische Königshaus-Serie „The Crown“ mit vier Preisen der große Abräumer des Abends. Auszeichnungen gab es als beste Dramaserie, für Josh O’Connor als Prinz Charles in der besten männlichen Drama-TV-Rolle, für Emma Corrin als Prinzessin Diana in der gleichen weiblichen Kategorie und für Gillian Anderson, die Margaret Thatcher verkörperte und dafür den Globe für die beste TV-Nebenrolle gewann.

Die Serie läuft beim Streaminganbieter Netflix, einem der großen Gewinner der Verleihung. Mit „Das Damengambit“ hat der Dienst auch die beste Miniserie des Jahres im Angebot. Anya Taylor-Joy spielt darin ein Schachgenie und gewann dafür den Preis als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie.

In beiden Kategorien ging damit das von Maria Schrader als Regisseurin inszenierte deutsche Drama „Unorthodox“ mit Shira Haas in der Hauptrolle leer aus. Beste Comedy-Serie wurde „Schitt's Creek“, eine warmherzige kanadische Reihe, die bereits bei den Emmys in diesem Jahr eine Rekordzahl an Auszeichnungen einfuhr.

Ebenfalls bei Netflix laufen „I Care a Lot“, deren Hauptdarstellerin Rosamund Pike als betrügerische Anwältin den Preis für die beste weibliche Hauptrolle in einer Komödie gewann, und „Ma Rainey’s Black Bottom“, für den Hauptdarsteller Chadwick Boseman posthum ein halbes Jahr nach seinem Krebstod im August als bester Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet wurde. Seine Witwe Taylor Simone Ledward nahm unter Tränen den Golden Globe entgegen.

US-Schauspielerin und Sängerin Andra Day (36), die in „The United States vs. Billie Holiday“ die Jazz-Sängerin Billie Holiday verkörpert, wurde zur besten Drama-Darstellerin gekürt.

In der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ gewann das Familiendrama „Minari“ von US-Regisseur Lee Isaac Chung, der darin seine eigenen Erfahrungen als Kind südkoreanischer Einwanderer im ländlichen US-Staat Arkansas einbringt. Mit „Minari“, hauptsächlich in koreanischer Sprache gedreht, waren unter anderem Filme aus Italien, Frankreich und Dänemark im Rennen.

Wegen der Corona-Pandemie lief die Gala diesmal weitgehend virtuell ab, die Nominierten wurden von Standorten in aller Welt zugeschaltet. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die Zeremonie von getrennten Bühnen in Kalifornien und New York aus.

Die Golden Globes wurden in Beverly Hills und New York zum 78. Mal vergeben. Über die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien entscheiden nur knapp 90 internationale Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten.

In diesem Jahr hatte es für die intransparenten Mitgliedschaftskriterien Kritik an dem Verband gegeben. Außerdem seien die Juroren ausschließlich weiß, hatte die „Los Angeles Times“ im Vorfeld berichtet. Während der Verleihung versprachen mehrere Mitglieder der HFPA, dass künftig auch Schwarze aufgenommen würden. Bei den Oscars stimmen mehr als 9000 Filmschaffende ab. Die Academy Awards sollen am 25. April vergeben werden.

„Bester Schauspieler Komödie/Musical“ und „Beste Komödie/Musical“ - Sacha Baron Cohen gewinnt gleich zwei Golden Globes. Foto: Amazon Studios/AP/dpa

Renée Zellweger verkündet den Gewinner in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“. Der Golden Globe geht an den im vorigen August an Krebs gestorbenen „Black Panther“-Star Chadwick Boseman. Foto: Christopher Polk/NBC/ZUMA Wire/dpa

Getrennt und doch zusammen: Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Golden Globes von New York und Beverly Hills aus. Foto: NBC/AP/dpa

Tina Fey kommt zur Verleihung der Golden Globe Awards. Sie moderiert die Show von New York aus. Foto: Cindy Ord/NBC/ZUMA Wire/dpa

Amy Poehler moderiert die Show von Beverly Hills aus. Foto: Todd Williamson/NBC/ZUMA Wire/dpa

Helena Zengel wartet voller Spannung auf die Bekanntgabe der Preisträger. Foto: Magdalena Höfner/magdalena hoefner photography /dpa

Und der Golden Globe geht an Jodie Foster: Jamie Lee Curtis präsentiert den Namen der Gewinnerin in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“: Jodie Foster. Foto: Rich Polk/NBC/ZUMA Wire/dpa

Pyjamas, ein Kuss und Hund Ziggy: Jodie Foster freut sich mit ihrer Frau Alexandra Hedison über den Golden Globe als „Beste Nebendarstellerin“. Foto: NBC/AP/dpa

Ein paar Stars gab es dennoch auf dem roten Teppich: Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in New York. Foto: Cindy Ord/NBC/ZUMA Wire/dpa

In „Das Damengambit“ spielt Anya Taylor-Joy ein Schachgenie. Dafür gewann sie einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie. Foto: NBC/AP/dpa

Daniel Kaluuya, der als „Bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet wurde, hatte mit Technikproblemen zu kämpfen. Der Anfang seiner Dankesrede war nicht zu hören. Foto: Rich Polk/NBC/ZUMA Wire/dpa