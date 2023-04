Literatur „Noch wach?“ - Stuckrad-Barre: Kein „Schlüsselroman“

Anfragen beim Verlag Kiepenheuer& Witsch, das Buch vorab lesen zu können, liefen ins Leere. Am Mittwoch lag der Roman dann in Buchläden aus. In einem Berliner Bahnhofsbuchgeschäft wurde am frühen Morgen mit Verweis auf die begrenzte Anzahl ausdrücklich nur ein Exemplar an der Kasse ausgegeben. Der „Spiegel“ veröffentlichte am Vormittag online das gesamte erste Kapitel des Romans, daneben das Interview mit dem Autor.