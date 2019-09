Filmfestival : Nina Hoss mit „Das Vorspiel“ in Toronto

Toronto Mit ihrer Rolle als strenge, akribische Geigenlehreerin hat die deutsche Schauspielerin Nina Hoss („Barbara“) beim 44. Toronto International Film Festival (TIFF) die Zuschauer begeistert.

„Es ist ein tiefgehender, aufwühlender Film, der mir sehr am Herzen liegt“, sagte Hoss nach der Weltpremiere des Dramas von Regisseurin Ina Weisse am Sonntag in Toronto.

Für Hoss war bei den Dreharbeiten nicht nur die tiefgehende Personalität ihrer Figur eine Herausforderung: „Ich musste für die Rolle ja auch das Geigenspielen lernen.“ Am Anfang sei das schwierig, dann aber faszinierend gewesen. „Vor allem hat es mir Annas Charakter sehr viel näher gebracht. Ihre Art sich an Präzision zu klammern, aber das Ungeregelte zu suchen, zerreißt sie. Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit, die sich nimmt, was sie braucht. Sie kann nur ihre Grenzen nicht einschätzen“, sagte Hoss, die kurz vor der Weltpremiere in Kanada gelandet war.