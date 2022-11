Filmpreis : Nina Hoss geht bei Gotham Awards leer aus

Los Angeles/New York Mit fünf Nominierungen war „Tàr“ ins Rennen gegangen. Am Ende gab es bei den Gotham Awards aber nur eine Auszeichnung für das Drama.

Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss (47) ist bei den Gotham Awards in New York leer ausgegangen. In der Nebendarsteller-Sparte musste sich Hoss, die für ihre Rolle in dem Drama „Tàr“ nominiert war, bei der Gala am Montagabend dem Schauspieler Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once“) geschlagen geben.