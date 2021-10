Auszeichnung : Nico Hofmann erhält Carl-Laemmle-Produzentenpreis

Laupheim Er gehört zu den bedeutendsten Film- und Fernsehproduzenten in Deutschland. Maria Furtwängler würdigt sein Ringen um Qualität. Jetzt wurde Nico Hofmann geehrt.

Der Filmproduzent Nico Hofmann hat am Freitag in Schloss Laupheim den Carl-Laemmle-Produzentenpreis 2020 verliehen bekommen. Schauspielerin Maria Furtwängler würdigte Hofmann in ihrer Laudatio für sein konsequentes Ringen um Qualität und seinen „unglaublichen Instinkt für Themen“.