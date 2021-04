Prüfungen in NRW : „New York Times“-Autor bekommt wegen Englisch-Abi viel Post

Prüfungen in NRW

Abiturientinnen und Abiturienten in NRW mussten sich in der Englisch-Prüfung mit einem Text aus der „New York Times“ auseinandersetzen. Thema: Kaliforniens Fixierung auf Einfamilienhäuser als Wohnform Nummer eins. Foto: Oliver Berg/dpa

Düsseldorf/New York Mal wird Farhad Manjoo für eine erhoffte gute Note gedankt. Mal wird ihm vorgeworfen, ein junges Leben ruiniert zu haben. Schuld ist ein Text des US-Journalisten, der es bis ins NRW-Abitur schaffte.

Ein Autor der Zeitung „New York Times“ wird nach eigenen Angaben von Zuschriften deutscher Schüler überrollt - wegen des Abiturs im Fach Englisch in Nordrhein-Westfalen.

Die Kolumne hatte den Bau von Einfamilienhäusern problematisiert. Schüler aus NRW bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass der Text Teil der Prüfung am Freitag war. In NRW schreiben aktuell 90.000 Abiturienten an ihrem Abschluss.