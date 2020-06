Umrüstung : Neuschwanstein erstrahlt anders als zuvor

Schwangau Neue Leuchten für das Märchenschloss: 47 LED-Strahler wurden erstmals regulär in Betrieb genommen.

Schloss Neuschwanstein erstrahlt in neuem Licht - aber nicht wie im Disneyland: 47 LED-Strahler wurden am Mittwochabend nach Angaben der Gemeinde Schwangau erstmals regulär in Betrieb genommen.