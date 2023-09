Premiere des neuen Komik-Duo Wenn selbst schwarze Dessous nicht mehr helfen: Jolanda Jochnachel und Hilde Becker, lästern über ihre Ehen

Gegensätze ziehen sich an, heißt es in einem Sprichwort. Und mit etwas Glück knallt es konstruktiv und versöhnlich zwischen den gegensätzlichen Partnern. Ein Paradebeispiel für dieses Sprichwort lieferten Alice Hoffmann als Vanessa Backes, die geschiedene naive, zurückhaltende „Ex vom Heinz Becker“, und Helene Rauber als robuste, derbe Jolanda Jochnachel und „Ex vom Jääb“. Erstmals lästerten die beiden Kult-Saarländerinnen im Duett als „glücklich geschiedene Saarladies“ über Gott und die Welt, vor allem aber über ihre Erfahrungen in der Ehe.