Band Neues Album „Saviors“: Green Day in Bestform

Trotz Superstar-Status und unzähliger Hits: „Billie sagt, dass es unsere Highschool-Band ist“, erzählte Dirnt dem „Kerrang!“, „und das ist es auch.“ Dass Green Day immer noch so ticken wie zu Beginn ihrer Karriere, bewiesen sie im vergangenen November in London. In der britischen Hauptstadt, wo - wie in Los Angeles - Teile des Albums aufgenommen wurden, traten sie vor besonders gut informierten Fans in einem kleinen, vollgepackten Pub auf und sorgten für euphorische Stimmung. Von wegen alternde Punks.