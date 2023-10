Seitenhiebe auf Gesundheitsapostel und Achtsamkeitspropheten „Die weiße Iris“ – Neuer „Asterix“-Comic ist im Handel

Er ersetzt als Autor Jean-Yves Ferri, der nach fünf Bänden diesmal nicht mitwirkte. Ferri war aus der Fangemeinde immer wieder vorgeworfen worden, „Asterix“ habe mit ihm an Kreativität und Witz verloren. Die Zeichnungen stammen weiterhin von Didier Conrad. „Die weiße Iris“ lehnt sich stärker an die frühen Bände von Albert Uderzo und René Goscinny an, was vielen Fans entgegenkommen dürfte.