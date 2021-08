Architektur : Neue Nationalgalerie in Berlin wieder eröffnet

Berlin Jahrelang wurde das Gebäude grundsaniert, für 140 Millionen Euro instandgesetzt. Wenn man nichts davon sehe, hätten sie alles richtig gemacht, glaubt der beauftragte Stararchitekt David Chipperfield.

Nach Jahren der Sanierung hinter verschlossenen Türen ist die Neue Nationalgalerie in Berlin wieder Teil der Museumslandschaft. Der ikonische Bau von Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) wurde am Samstag mit einem Festakt wieder eröffnet.

In der Haupthalle sind in der Ausstellung „Alexander Calder. Minimal/Maximal“ bis zum 13. Februar Werke des US-amerikanischen Bildhauers zu sehen. Calder (1898-1976) ist mit dem Bau auch durch seine Arbeit „Têtes et Queue“ von 1965 verbunden, die zur Eröffnung des Mies-Baus aufgestellt wurde und wieder auf der Terrasse des Museums zu finden ist. Mit „Rosa Barba. In a Perpetual Now“ ist die dritte Ausstellung der in Berlin lebenden Künstlerin gewidmet.